Megjött a Baldur's Gate 3 utolsó tartalmi frissítése

Megérkezett a Baldur's Gate 3 utolsó nagy frissítése, a Larian kiadta a régóta várt nyolcadik patch-et, ez olyan funkciókkal bővíti a kalandot, mint a cross-play és a fotó mód, miközben a 12 új alosztályhoz is hozzáférhetünk.

A javítási jegyzékben ismét megerősítették, hogy a Larian befejezi a fejlesztést, mostantól kezdvea történethez, a karakterekhez vagy a társakhoz, mivel a következő projektjükre lépnek.Az utolsó frissítést egy új animációs rövidfilmmel jelentették be, de persze a Larian továbbra is figyelni fogja a Baldur's Gate 3 hibáit, így a játék nem marad úgy, ahogy van. Most az ígért és a már említett funkciók mellett számos hibajavítást, szkriptjavítást és vizuális frissítést is kaptunk.

Nézd nagyban ezt a videót!