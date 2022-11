Megjelent az Evil West, launch trailerrel ünneplünk

A kiadó Focus Entertainment és a fejlesztő Flying Wild Hog bemutatta a vadnyugati vámpírvadász játék megjelenésének örömére a launch trailert - a játék, amiben Jesse Rentiert irányítva kell rendet tartani a prérin a mai nappal elstartolt.

A Shadow Warrior 3-hoz hasonlóan (amelyet szintén a Flying Wild Hog fejlesztett), az Evil West inkább egy lineáris akcióélményt nyújt és a várakozások szerint átlagosan 10-15 óráig tart majd. A játékosok különböző helyekre mehetnek az amerikai határon, és lőfegyverrel, villámkesztyűvel küzdenek a vámpírok ellen.A kooperációs mód az egész kampányban lehetséges, a nagyjából 12 órás kampány 16 különböző küldetésben oszlik meg. A játék során fokozatosan új fegyvereket, képességeket és fejlesztések kapunk, ezáltal változnak Jesse képességei is, így például megnő a pisztály tárának kapacitása is, ahogy haladunk a küldetésekkel.Az Evil West tehát a mai naptól elérhető PC, PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX ONE, Xbox Series X|S platformokra.

