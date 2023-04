Megjelent az első kép a Gran Turismo mozifilmből

Az Empire magazin közzétette az első fotót a Gran Turismo filmről, amelyen David Harbor és Archie Madekwe színészeket láthatjuk pilótáknak öltözve, versenyre készülve, az alkotás valós eseményeken alapul és augusztus 11-én kerül a mozikba.

A Sarkcsillag számomra az volt, hogy egy olyan videojáték címet készítsek, amelyben a karakterek munkája hajtja a filmet, még a versenyzésnél is jobban. Bár a versenyzés is véresen intenzív.





A film egy való életben megtörtént eseményt mesél el a tehetséges játékosról, Jann Mardenborough-ról (Archie Madekwe), egy észak-angliai srácról, aki a virtuális vezetésről áttért a valódi volán mögé, amikor beválasztották a GT Academyre. A film rendezője Neill Blomkamp, - aki a District 9-ért is felelt, - azt mondta az Empire-nek, hogy ", valódi pályákon, amelyek őrült gyorsan haladnak".Blomkamp kiemelte a karaktereket is, szerinte bármennyire is lendületes és pörgős az akció, a fő szempontja az volt, hogy a nézőket érzelmi szempontból is megdolgoztassa. A rendező így fogalmazott:A képen látható szereplőkön kívül ezekért Orlando Bloom (Gyűrűk ura-filmek, A Karib-tenger kalózai) és Geri Horner, a Spice Girls korábbi énekese felel a Gran Turismo moziban.