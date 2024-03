Megjelent a The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition

A napokban megjelent a Plot Twist fejlesztésű The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition, amely az eredeti játékon felül rengeteg kiegészítő tartalmat, grafikai javításokat és egyéb újdonságokat tartalmaz.

Mit kapunk ha egybegyúrjuk Lovecraft világát és szörnyeit egy metroidvania játékstílussal? A válasz egyszerű és egyben nagyszerű, hiszen a frissen megjelenő újrakiadása a The Last Case of Benedict Fox alkotásnak pontosan ezen formulákat hordozza magában.Azezen tartalmi és grafikai frissítésekkel teli új verziót, amelyben egy teljesen friss és üde történeti szálat is kapunk. A történet szerint a fiatal Benedict Fox feladata lesz, hogy fényt derítsen az őt körülvevő világ titkainak megoldására, miközben túl kell élnie a rá leselkedő veszélyes lények gyilkos akaratát.A The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition Playstation 5, Xbox Series X/S és PC platformokon is elérhető és ezen felül a sima kiadás Xbox One-on is megszerezhető. A rengeteg újdonsággal rendelkező Definitive Edition megjelenése alkalmából egy videós kedvcsináló is érkezett, amit alább tekinthettek meg.

