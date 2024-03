Megjelent a The Crew Motorfest harmadik szezonja

The Crew Motorfest immáron elérhető frissítése rengeteg újdonságot kínál a motorsport rajongóknak, így többek között Hollywood jellegzetes autói is előkerülnek, amelyeknek köszönhetően mi magunk is részesei lehetünk a szupersztár életmódnak.

A harmadik szezon egy kaszkadőr életének hétköznapjait is bemutatja és ezáltal, amelyet főszereplőnk általában elég gyakran véghez visz. Ezen felül rengeteg híresség is tiszteletét teszi majd a játékban, akik különféle érdekességeket osztanak meg a saját tapasztalataikról, ezzel tanácsot adva minden felhasználó számára, aki érez magában egy kis késztetést a versenyzésre. The Crew Motorfest nyitott világa és járgányai Playstation 4-en, Playstation 5-ön, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és PC-n is elérhetőek. A Season 3-ról egy videós bemutató is érkezett, amit lentebb találtok meg.

Nézd nagyban ezt a videót!