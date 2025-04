Megjelent a természetfeletti kelet-európai taktikai játék, a Chains of Freedom

A Nordcurrent és belső kiadója, a Nordcurrent Labs hivatalosan is elindította a Chains of Freedom ot, egy posztapokaliptikus, taktikai, körökre osztott kalandjátékot valós idejű felfedezéssel és gazdag történettel.

A játék egy fiktív, disztópikus környezetbe visz bennünket, ahol egy elit katonai osztagot kell irányítanunk egy veszélyes küldetés során. A Chains of Freedom izgalmas, fordulatokkal teliígér, taktikus, körökre osztott játékmenettel.A hatalmas helyszínek között pusztuló városok és a vadon is szerepel, gondosan meg kell terveznünk minden egyes lépésünket. Csapatunkat különféle fegyverekkel szerelhetjük fel, a húskampóktól és fejszéktől kezdve a lángszórókig és aknavetőkig.Egy szó, mint száz: első blikkre egy elég érdekes játékot hozott el nekünk a Nordcurrent és az ára sem vészes, a Steamen például 24,5 euróért, vagyis 9.900 forintért kínálják, de a demót is kipróbálhatjuk előtte.

