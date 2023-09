Megjelent a szürreális kalandokat ígérő The Many Pieces of Mr. Coo

Bejelentették a The Many Pieces of Mr Coo, a hihetetlen kalandokat ígérő point & click játék megjelenését, amelyben hősünk csapdába esett egy furcsa, képtelen világban és a segítségünkre van szüksége, hogy átjusson rajta.

The Many Pieces of Mr. Coo csodálatos és színes 2D-s rajzfilm-szerű grafikával rendelkezik, amely egy szürreális és veszélyes történetet mesél el. Elsőként meg kell találni az összes darabját és újra össze kell raknia a testét, mindezt óriáscsirkék, őrült robotok és félszemű hölgyek társaságában.Abszurd humorral, furcsa karakterekkel és őrült helyzetekkel találkozhatunk, valaminta játék. Egyértelműen ez a kalandjáték műfajának újragondolása, amely a veterán játékosoknak és az újonnan érkezőknek egyaránt tetszeni fog.

Nézd nagyban ezt a videót!