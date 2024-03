Megérkezett a Highwater konzolokra és PC-re is

A mobil eszközökön elérhető Highwater címen futó alkotás elég nagy sikernek örvendett, így nem is volt kérdéses, hogy a különleges történettel és játékmenettel bíró játék konzolokra és PC-re is ellátogat, így a mai nap folyamán már minden platformon elérhető a "gameszkó".

, így a túlélés minden mozzanatuk során egyre nehezebb lesz majd. A gameplay terén egy körökre osztott harcrendszert kapunk, amelyhez puzzle elemek is társulnak. Magát a világot teljesen szabadon ragadhatjuk kezünkbe és idővel bármerre elbarangolhatunk, amíg a szemünk ellát. Érdemes lesz azonban vigyázni, mert olykor egy békésnek tűnő helyszín sok ellenséget zúdíthat a nyakunkba!Akár azok számára akik még nem találkoztak ezen produktummal, akár olyan felhasználók részére is érdekes lehet a Highwater, akik már javában kipróbálták akár Android akár iOS eszközeiken. A mai nappal kezdődően tehát Playstation 4-en, Playstation 5-ön, Nintendo Switch-en, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és PC-n is elérhetővé vált a Demagog Studios legújabb "gyermeke". A végére pedig hagytunk nektek egy kedvcsináló videót is!

