Megjelent a Foamstars második szezonja

A Playstation 4 és Playstation 5 konzolokon elérhető Foamstars címen futó alkotás pár napja elérkezett a második évadhoz, amiben rengeteg újdonság várja a színes habbal való harcok szerelmeseit.

A frissítés keretein belül kapunk egy eddig soha nem látott hőst, új pályákat, egy fizetős Battlepass-t és természetesen friss és ropogós játékmódokat is. A GROOVY DISCO nevű második szezonról bővebben ezen a linken olvashattok, ha minden részletére kíváncsiak vagytok a tartalmi addíciókra vonatkozóan. Foamstars alapjáraton egy - a Nintendo Switch-en elérhető Splatoon szériához hasonlító -. Az őrült módok között jelen van a szokványos TDM, de olyan üdének ható opciókat is találunk, mint az "urald a DJ Kacsát és told be az enemy bázisába", amely leginkább más játékokban a Capture the zone vagy Capture the flag lehetőségek keveréke jelen esetben.A Season 2, GROOVY DISCO egy videós bemutatkozással is bekopogott az ajtón, így ha úgy döntünk, hogy rálesünk, ki dörömbölt a bejáratunkon, akkor betekintést nyerhetünk az mostani lehetőségekbe.

