Megjelent a felújított űrlényes kaland, a Destroy All Humans! 2 - Reprobed

A THQ űrlényes akció-kalandjátékának, a Destroy All Humans! 2-nek a felújított, alaposan helyrepofozott űrhajója a tegnapi napon landolt, a fejlesztők pedig egy friss bejelentő trailerrel adták tudtára a földlakóknak a nem túl békés idegenek megérkezését.





A felújított második epizódban a széria ikonikus "főhőse", Crypto visszatér a Földre bosszút állni, miután a KGB felrobbantotta az anyahajóját, emellett kénytelen konkurens űrlényekkel is felvennie a harcot, mivel közben elkezdődött a Föld inváziója.Megelevenedik a 60-as évek retro sci-fi látványvilága,. Változatos fegyverarzenál áll majd a rendelkezésünkre, a régi jól ismert, klasszikus fegyverek mellett újakat is kézhez kapunk, mint például a Meteor Shower.Az elrabolt földlakókat "bedarálhatjuk" majd, a DNS-mintáikból pedig fejleszthetjük majd az űrlényünk képességeit. Jó hír, hogy a teljes sztorit végigtolhatjuk most már local co-op módban, osztott képernyőn is egy barátunkkal közösen.A játék kapott egy igencsak borsos árú Collector's Edition kiadást is, ami tartalmazza a Clone Carnage DLC-t, különféle kinézeteket, egy artbookot, a játék zenei albumét, egy 70 cm magas Crypto és egy Arkwobbler szobrot is. A Destroy All Humans! 2 - Reprobed repülő csészealja tegnap landolt PlayStation 5, Xbox Series X/S konzolokon és PC-n.

