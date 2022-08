Megjelent a Back 4 Blood második nagy kiegészítője, a Children of the Worm DLC

A zombis co-op lövöldének, a Back 4 Blood -nak a második nagyobb kiegészítője a mai napon érkezett meg, egy új kampányt, egy új játszható Cleaner karaktert, új ellenfeleket és egy rakás új fegyvert, kiegészítőt, kozmetikai tárgyat hozott magával.

A Children of the Worm névre hallgató DLC egy ütős bejelentő előzetessel érkezett, amiben, akik a fertőzöttek, a Riddenek felemelkedéséért küzdenek a játékban.A kicsit elmebajos Cleaner kifejezetten hasznos csapattagnak ígérkezik, hiszen "világmegváltó" prófétaként képes az elesett csapattársakat feltámasztani. Az őrült szektások ellen pedig vadiúj fegyvereket, robbanó nyílvesszővel ellátott íjat, acél "medvekarmot" és egy feltuningolt mesterlövészpuskát is bevethetünk.A csomag emellett nyolc exkluzív outfitet és 12 exkluzív fegyverskint, valamint új tárgyakat és kártyákat is tartalmaz. Az új kiegészítő, a Children of the Worm természetesen külön is megvásárolható, a Back 4 Blood : Deluxe Edition és a Back 4 Blood : Ultimate Edition kiadások tulajdonosai ingyen bezsákolhatják az új csomagot.

Nézd nagyban ezt a videót!