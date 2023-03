Megjelenési dátumot kapott a Park Beyond, még a nyáron érkezik a vidámparkos móka

A Bandai Namco pontos megjelenési dátumot jelentett be a Rollercoster Tycoon legszebb örökségét ápoló Park Beyond című videojátékhoz, amit rögtön egy friss kedvcsinálóval szerettek volna megkoronázni - óriási sikerrel.

A Limbic Entertainment által fejlesztett ParkBeyond egy elképesztően látványos és összetett élményt kínál majd, miközben az lesz a feladatunk, hogy felépítsük benne álmaink vidámparkját, ahol akár még Pac Man tematikával ellátott attrakciók, hullámvasutak és egyéb őrültségek is megtalálhatók lesznek, melyekből nemcsak hasznot szerezhetünk, hanem akár belső nézetből is élvezhetjük őket. Park Beyond várhatóan, ha pedig szívesen megismerkednél vele alaposabban, egy percig se habozz megtekinteni az alábbi mozgóképet, ami rendkívül átfogóan prezentálja a végeredményt.

Nézd nagyban ezt a videót!