Megjelenési dátumot kapott a Men of War II

A Fulqrum Publishing és a Best Way stúdió ma közölte, hogy a stratégiai franchise következő része, a Men of War II szeptember 20-án érkezik PC-re, a megjelenési dátum mellett egy új trailer rengeteg, eddig még soha nem látott felvételeket mutat be.

A megjelenéskor a játék három hatalmas egyjátékos narratív kampányt tartalmaz, fiktív történetekkel, de történelmileg pontos háttér előtt. Az amerikai kampányban a Szajnától nyugatra lévő német erők megsemmisítése a feladat; a Thwarted Blitzkrieg a Szovjetunió helyzetét követi nyomon a németek előrenyomulásakor.A németben pedig egy öreg katonát követünk nyomon a Harmadik Birodalom összeomlása közepette, mindegyik történet a harcok és konfliktusok széles skáláját mutatja be, a fejlesztők szerint valósághű élményt kapunk intenzív, valós idejű harci cselekményekkel. Men of War II több mint 20 többjátékos pályát, 5 PVE játékmódot és 13 PVP játékmódot is bemutat., ráadásul az összesis játszható lesz.

