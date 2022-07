Megjelenési dátumot kapott a Grounded, az Obsidian Entertainment túlélős játéka

Véget ért a hosszú várakozás, a Grounded , az Obsidian Entertainment multiplayer túlélős FPS játéka hamarosan végre kilép az Early Access fázisból, már nem is kell rá sokat várnunk és érkezik a végleges, 1.0-s verzió.

A játékban first person nézetben,, mivel valamilyen rejtélyes oknál fogva a karaktereink összezsugorodtak.Természetesen nem fogunk az udvar közepén álldogálni védtelenül, bázisokat építhetünk, különféle fegyvereket, eszközöket, páncélokat készíthetünk magunknak, miközben felfedezzük a hátsó udvar sötét titkait.A végleges kiadás tartalmazza majd mind a 12, az Early Access során már megjelent frissítést, viszont a játékosok a teljes sztori kampányt végigjátszhatják majd. Végre kiderül, hogy a főszereplő tinédzserek hogyan is zsugorodtak össze, hogyan is kerültek az ominózus udvarra, továbbá a háttérben munkálkodó őrült tudós is színre lép végre. Grounded szeptember 27-én érkezik Xbox One, Xbox Series konzolokra és PC-s platformokra, szóval mindenképpen érdemes lesz összetrombitálni a barátokat egy kis bogárirtásra.

Nézd nagyban ezt a videót!