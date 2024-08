Megjelenési dátumot kapott a Dragon Age: The Veilguard

El sem hisszük, de tényleg hivatalos: sok-sok évnyi várakozás után végre napra pontos megjelenési dátumot kapott a Bioware legendás szerepjátékának folytatása, az Electronic Arts gondozásában érkező Dragon Age: The Veilguard

Bár voltak már hírek arról, hogy a kiadó még az idén a boltok polcaira küldi a játékot, azonban őszintén szólva akadtak kétségeik a rajongóknak - nem ok nélkül -, viszont most már teljesen hivatalos:Ha mindez nem lenne elég jó hír, az EA természetesen egy friss trailert is kisajtolt a Bioware-ből, amely alighanem minden eddiginél komolyabb áttekintést ad a játékról. Remélhetőleg a gamescom expón némi gameplay is befigyel majd.

