Megjelenési dátumot kapott a démonirtós soulslike kaland, a Wo Long: Fallen Dynasty

A nagy sikert arató demó után a Team Ninja csapata elérkezettnek látta az időt a kínai Három Királyság földjén játszódó Wo Long: Fallen Dynasty megjelenési dátumának közzétételére, a pontos megjelenés mellett az előrendelői bónuszokra is fény derült.





A Wo Long: Fallen Dynasty sikeres demója után végre megtudtuk, hogy mikor kezdhetünk majd démonirtásba a Nioh fejlesztőinek új játékában, ami a Han dinasztia korában játszódik majd. A megjelenés sajnos még egy kicsit odébb van,Az előrendelői bónuszokra is fény derült, a Digital Deluxe Edition a standard verzióval egy időben fog érkezni, az alapjáték mellett tartalmazni fog 3 DLC-t, ami új szörnyeket, pályákat és fegyvereket ad majd hozzá a játékhoz. Emellett digitális művészeti könyv, zenei válogatás és egy exkluzív "Qinglong" páncél is jár a csomaghoz.Érkezik egy fémdobozos, limitált kiadású változat is, ehhez két DLC tárgy, a Crown of Zhurong és a Crown of Gonggong jár bónuszként. Az előrendelők a "Zhuque" páncélt is ajándékba kapják, március 16-ig pedig egy további "Baihu" páncél jár a játék mellé. A A Wo Long: Fallen Dynasty 2023 március 3-án jelenik meg PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X|S-re és PC-re, a Game Pass kínálatában pedig az első naptól kezdve elérhető lesz a soulslike RPG.

Nézd nagyban ezt a videót!