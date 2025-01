Megjelenési dátumot kapott a Clair Obscur: Expedition 33

Az Xbox Developer Direct során újabb betekintést kaptunk a készülő Clair Obscur: Expedition 33 című RPG-be, a megjelenési dátummal együtt az új trailerben több információt kaptunk a játék történetéről.

Úgy tűnik, a sztori nem a jó és a gonosz elleni harcra koncentrál, inkább egy csapat összetett hősre összpontosít, akik mind összefognak, hogy legyőzzék azt, ami mindannyiukat fenyegeti. Ahogy a korábbi trailerekben is láthattuk, a felhasználói felület és a harci menük egészen stílusosak, magát a világot pedig a francia art deco stílus ihlette.A trailerben megnézhetjük az egyedi karaktermechanikát és a képességfán keresztüli testreszabásokat, valamint a lehetséges felszerelhető passzív képességek is feltűnnek. Erre a különlegesen kinéző RPG-re tavaszig kell várnunk,kínálatába is.

