Megjelenési dátumot kapott a Bungie új lövöldéje, a Marathon

Marathon felfedte az első négy játszható osztályt és további kettő lesz elérhető a megjelenéskor, amelyre szintén fény derült: az extrakciós lövölde ősszel érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X|S-re.

Alig egy hónappal a játék bejelentésének második évfordulója előtt a Bungie végre lerántotta a leplet a Marathon ról. A Sony tulajdonában lévő stúdió bemutatott kettő rövid, de változatos gameplay felvételt, emellett megosztott egy kilenc perces rövidfilmet is, amely a játék világának bemutatására szolgál.Négy osztályt, vagy ahogy a játékban hívják őket runnert is lelepleztek: Blackbird, Glitch, Locus, Void és mindegyikük sajátos játékstílust kínál. Két további osztály is elérhető lesz a megjelenéskor, mindkettőt valószínűleg jóval azelőtt részletezik, hogy a Marathon

