Megjelenési dátumot és új előzetest kapott a Suicide Squad: Kill The Justice League

Friss előzetessel jelentkezett a WB Games különféle képregényes bűnözőket összegyűjtő játéka, a Suicide Squad: Kill the Justice League , ami a nemrég elhunyt Kevin Conroy előtt tiszteleg, emellett végre valahára a hivatalos megjelenési dátumra is fény derült.

Nagy volt a csend a Rocksteady Suicide Squad: Kill the Justice League című játéka körül, szerencsére a csapat az idei The Game Awardson megtörte végre a hallgatást, egy vadiúj előzetessel jelentkezett a DC univerzum bűnözőit összegyűjtő program. A játékban Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang és King Shark felett vesszük majd át az irányítást, hogy leszámoljunk az agymosott Igazság Ligája tagjaival.A The Game Awardson bemutatott videóban, Batman-t pedig Kevin Conroy , a nemrégiben elhunyt, sokak által szeretett színész szólaltatja majd meg, akárcsak korábban a Batman: Arkham szériájában is. Emellett a Suicide Squad: Kill the Justice League megjelenési dátumára is fény derült, 2023. május 26-án érkezik a külső nézetes akció-kaland PlayStation 5, Xbox Series X|S és PC platformokra.

