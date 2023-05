Nagyszerű hírek érkeztek a soulslike játékok kedvelői számára, lévén a Deck 13 csapata bejelentette, hogy már egyáltalán nem kell sokat várni a Lords of the Fallen megjelenésére, az még az idei évben meg is jelenik.

Sőt mi több, az ősz kellős közepét tűzték ki célul a készítők, így már most mérget vehetünk rá, hogya játék PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, méghozzá a legfrissebb videó alapján igencsak látványos és tartalmas formában.A készítők ugyanis nem fukarkodtak, és egy gameplay trailert is bemutattak a Lords of the Fallen -ről, mely gyakorlatilag az első eset, hogy ilyen formában szemügyre vehetjük a játékot, amivel kapcsolatban igencsak jók a kilátások.

Nézd nagyban ezt a videót!