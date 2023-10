Megjelenési dátum és demó jött a Last Train Homehoz

Hamarosan beszállhatunk a Last Train Home ba, az első világháború valós eseményei által ihletett RTS-ben az Oroszország szívében zajló polgárháború káoszában rekedt csehszlovák légiót kell hazavinnünk.

Egy páncélozott vonat fedélzetén be kell merészkednünk Szibéria kegyetlen tájaira és biztonságosan haza kell hoznunk katonáinkat - ennek már dátuma is van, hiszen a játék, valamint már a demó is elérhető a Steamen. A játék során a különböző célok teljesítésével haladhatunk előre, a speciális harci képességek, a tervezés és a kiváló taktika vezetnek a győzelemhez.A hazaút során katonáinkat fejleszthetjük új képességek feloldásával és jobb felszerelések gyűjtésével, valamint nem harci feladatokat is kaphatnak: gyógyítás, tárgykészítés. A vonatot is tuningolhatjuk és persze fontos a karbantartása is, hogy a szerelvény megfelelőn működjön.