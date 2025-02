Mégis elkészülhet a Sleeping Dogs mozifilm

Nem sikerült túl szép ívet leírnia a Sleeping Dogs mozifilmnek, ami hosszas huzavonák után a játékkal együtt sírba szállt és nem készülhetett el, azonban Simu Liu annyira a szívén viselte a sorsát, hogy most mégis megpróbálja.

A Marvel és a Rogue One: A Star Wars Story sztárja ugyanis a minap bejelentette, hogy most saját pénzt és időt nem sajnálva, hiszen egyenesen odáig van a projektért, sőt már néhány színészre vonatkozóan is van kívánságlistája.Úgy tudni, hogy Simu Liu folyamatosan dolgozik a Sleeping Dogs mozifilmen, egy közelebbről meg nem nevezett író és rendező segít neki abban, hogy a legjobb eredmény születhessen, de egyelőre ez minden, amit tudni lehet erről a próbálkozásról, amivel kapcsolatban a lényeg: a Sleeping Dogs adaptáció újra él!