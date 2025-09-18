Mégis a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 alapjáték része lesz a Lasombra és a Toreador kaszt

2025. szeptember 18.
A Paradox Interactive, a White Wolf és a The Chinese Room bejelentette, hogy a Lasombra és a Toreador klánok bekerülnek a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 alapjátékba - az eredeti tervek szerint ezek fizetős tartalmak lettek volna.
 

A friss bejelentés azt követően történt, hogy a rajongók nem tetszésüket fejezték ki az eredeti elgondolással szemben, jelesül: fizetni kellett volna ehhez a két klánhoz való hozzáférésért, mint egy megjelenéskor letölthető prémium tartalom részeként.

Így összesen az alapjátékban 6 osztály közül választhatunk, amelyek mindegyike sajátos játékstílussal, ruházattal, képességekkel bír.

Ennek ellenére két sztori DLC valóban jön a megjelenés után, ez a két csomag Benny Muldoon sheriff-re és Primogen Ysabella Moorera fog összpontosítani. Ezek a Premium Edition Expansion Pass részét képezik és 2026-ban jelennek meg.

Nézd nagyban ezt a videót!



Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
