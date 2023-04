Meghosszabították az XDefiant bétáját

Az XDefiant számára korántsem volt zökkenőmentes az út, a zárt bétatesztet számos hiba és probléma sújtotta, most azonban a Ubisoft vezető producere megköszönte a pozitív reakciókat és bejelentette, hogy pár nappal tovább tart a béta.

A béta a legtöbb szempontból nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. De egy szempontból messze felülmúlta a várakozásainkat, és ez a ti reakciótok! Sok pozitív visszajelzést kaptunk a játékosoktól, akik kissé kiábrándultnak érezték magukat a Call of Duty évről-évre tartó vánszorgása miatt a legújabb változataiban, a Modern Warfare 2-ben és a Warzone 2-ben.

A Tom Clancy-játékok (The Division, Splinter Cell, Rainbow Six Ghost Recon) szereplőit felvonultató, potenciális Call of Duty-rivális XDefiant zárt bétája nagy Twitch-nézettséget és pozitív reakciókat váltott ki a játékosokból, annak ellenére, hogy Mark Rubin nem volt bizakadó. A vezető producer így fogalmazott:Az XDefiant zárt bétája eredetileg április 13-23. között zajlott volna, mostér véget. Aki ki szeretné próbálni, annak még lehet esélye, ugyanis a regisztrációs kérelmek még mindig élnek az FPS játék oldalán