Megerősítették a Sonic Frontiers megjelenési dátumát, hamarosan indul az előrendelés

A korábbi pletykák igaznak bizonyultak, a 3D-s nyílt világú platformer játék, a Sonic Frontiers még az ünnepek előtt megjelenik, a pontos dátum mellett az előrendelői bónuszokra is fény derült.





A SEGA of America hivatalosan is megerősítette, hogy. Igaznak bizonyultak tehát a korábbi szivárgások , tényleg novemberben érkezik a játék.A megjelenési dátum mellett azt is megtudtuk, hogy a Sonic Frontiers itthon dobozos kiadást is kap, az előrendelők pedig Adventurer's Treasure Dobozt, képességpontokat, a Red Seeds of Power és Blue Seeds of Defense képességeket is kézhez kapják majd a startnál.A SEGA továbbá bemutatott egy új trailert Sonic Frontiers -hez, amiben megcsodálhatjuk a kék sűndisznót akció közben. A hiányzó káosz smaragdok után kutatva Sonic Starfall szigetén ragad, ahol egy titokzatos ellenféllel kerül szembe, emellett hősünknek a szigetet megszálló robotsereggel is meggyűlik a baja.A új epizódban a klasszikus Sonicos platformeres száguldozás és a nyílt világú kalandozás egyaránt helyt kap majd, emellett egy vadiúj harcrendszer és változatos képességfa áll majd a rendelkezésünkre. A Sonic Frontiers november 8-án jelenik meg PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch konzolokra, valamint PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!