Megerősítették a Revenge of the Savage Planet platformjait és megjelenési hónapját

A Raccoon Logic elárulta, hogy sci-fi kalandjátékuk, a Journey of the Savage Planet folytatása, a Revenge jövő tavasszal megérkezik a főbb platformokra és a PC Gaming Show részeként egy új trailert is kidobtak.

A második rész mindent visszahoz, amit az első intergalaktikus kalandban szerettünk, de a fejlesztők közlése szerint minden tekintetben nagyobb és jobb lesz. A Revenge of the Savage Planet több bolygót, felszerelést, állatot és poént tartalmaz és egy idegen bolygón felejtve elindulunk, hogy felfedezzük a furcsa világot.Az űrkalandot szólóban vagy kooperatívan (osztott képernyő és online) is tolhatjuk majd és crossplay támogatást is kap. December 17-én egy újabb trailer várható, de az már biztos, hogy aPS5-ön, PS4-en, Xbox Series X|S-en, Xbox One-on és PC-n.

