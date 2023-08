Megerősítették a PvP-t a Warhammer 40,000: Space Marine 2-höz, majd törölték a bejegyzést

A kiadó Focus Entertainment megerősítette, hogy a játékosok egymás elleni akciója része lesz a hamarosan megjelenő Warhammer 40,000: Space Marine 2 -nek, majd gyorsan és csendben törölték ezt az információt a játék saját weboldaláról.

Az esetre vasárnap a YouTuber Chapter Master Valrak derített fényt, aki Warhammer-tartalmak készítésére specializálódott. Most egy közel nyolc perces videót tett közzé, amely képernyőfotókat tartalmaz a. Látható egy olyan is, amely megerősíti a PvP-t, annak ellenére, hogy korábban nem jelentették be, hogy ilyen funkció készül a játékhoz.Vélhetően valaki elhamarkodottan tette közzé az információt, de szerdán minden kiderülhet, ugyanis a Focus saját livestream eseményt tart. Ez az online esemény több játékról, köztük a Space Marine 2-ről is szól majd, így azért számíthatunk arra, hogy a PvP leleplezése hivatalosan is megtörténik.

