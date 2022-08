Megerősítést nyert, hogy hamarosan érkezhet a klasszikus GoldenEye 007 modern konzolokra

Már nem először merül fel, hogy a klasszikus Nintendo64-es GoldenEye 007 című James Bond játék visszatér egy felújítás képében, ennek a pletykának a hitelességéhez ad egy újabb forrás bizonyítékot, szóval lassan ideje lenne már egy hivatalos megerősítésnek is.

A már többször is megbízhatónak bizonyult Wario 64 - aki a videojátékos akciókat szokta figyelni - írta ki Twitter felületére, hogyNem olyan nagy újdonság ez, hiszen ugyan ezeket már láthattuk év elején is, akkor a TrueAchievment oldala hozta le, most viszont egy újabb hitelesnek mondható személy erősítette meg az információt. Könnyen lehet, hogy hamarosan végre tényleg hallani fogunk a legendás FPS-ről, talán már a Summer Game Festen...