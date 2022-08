Megérkeztek az első mozgóképek a The Last of Us sorozatból!

Amióta tudjuk, hogy érkezik a Joel és Ellie történetét feldolgozó The Last of Us sorozat adaptáció, tűkön ülve várjuk, hogy mikor érkezik meg az első kézzelfogható és szemmel leshető mozgókép, amelyen már a várható végeredményt csodálhatjuk meg - ez pedig el is érkezett ezekben az órákban.

Az HBO új lineupját bemutató tweetben egy külön részt kapott az érkező sorozat, és bár a videó nem túl hosszú, mindössze néhány másodperc, kapunk némi ízelítőt a látványvilágról - már azt is megfigyelehetjük, milyen is lesz a sokunk által vált sorozat, milyen környezetet álmodtak meg a készítők!Nos, az már ennyiből is megfigyelhető, hogy a hangulat, a környezet igen jól sikerült, a néhány képkockán látható élmény hűen követi a játék látványvilágát, de persze messzemenő következtetést ebből még nem vonhatunk le. Az viszont sokat elárul a várható minőségről, hogy a kanadai Albertában forgatott széria minden egyes epizódja több mint tízmillió dollárba (nagyjából négymilliárd forint) került.Az üröm az örömben azonban, hogyA The Last of Us teasere nagyjából 1:40-nél kezdődik:

Nézd nagyban ezt a videót!