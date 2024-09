Megérkezett PS5-re is a Palworld

A januárban PC-n és Xboxokon debütált szörnyvadász túlélőjáték, a Palworld azonnali sikert aratott és a Pocketpair szerint már az első hónapban 25 millió játékost vonzott - mától pedig PlayStation 5-ön is be lehet szállni.

A friss bejelentés a State of Play livestream során történt, bár egy elég kényelmetlen időpontban: a PS5-ös megjelenésre annak ellenére került sor, hogy a Nintendo és a The Pokémon Company nemrég közölte , szabadalmi pert indítottak a játék ellen. Palworld elsőként Xbox-konzolokra és PC-re jelent meg januárban és a Steamen rekordokat döntött az egyidejű játékosok számát tekintve. A PS-játékosok is rápörögtek a címre és szinte év eleje óta lehetett hallani , hogy jön a Sony konzoljaira - mostaz áruházakban.

