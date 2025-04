Megérkezett PS5-re az Indiana Jones and the Great Circle

Az Indiana Jones and the Great Circle már elérhető PS5-ön azoknak, akik korai hozzáféréssel rendelkeznek a kalandjátékhoz, április 17-én (csütörtök) pedig mindenki számára elérhető lesz.

Ha megvetted az Indiana Jones and the Great Circle és használhatod az ikonikus ostort, gyepálhatod az ellenséget és rejtvényeket oldhatsz meg. A prémium kiadás még tartalmaz egy digitális könyvet, a Temple of Doom ruhát és hozzáférést a The Order of Giants sztori DLC-hez.A PS5-ös verzió egyedi funkciókkal egészíti ki a játékot: a Bethesda szerint a DualSense haptikus visszajelzése és adaptív ravaszai "zsigeri élményt adnak a harchoz és a felfedezéshez", illetve a fénysáv azonnali visszajelzést ad Indy állapotáról.A fejlesztők a Community Game Help funkciót is hozzáadták, ha elakadnánk a kaland során és segítséget szeretnénk kérni. Végül a PS5-ös megjelenéssel párhuzamosan minden platformon két új ostortámadást adtak hozzá, ezek már megtalálhatóak PC-n és Xboxon is.

