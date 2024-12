Megérkezett PS5-re a To the Moon: Sigmund Minisode 1 és 2

A Serenity Forge kiadója bejelentette, hogy a Freebird Games fejlesztésében megjelent PS5-re a To the Moon : Sigmund Minisode első és második epizódja, amelyek konzolon 3 és 2 dollárnak megfelelő összegért szerezhetők be.

