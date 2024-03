Megérkezett Midas az aranyember a Fortnite világába

Fortnite legújabb frissítése elhozta nekünk Midas karakterének legfrissebb változatát, ezen kívül az Epic Games sikerjátékában immáron Hades fegyvere is elérhetővé vált, amivel sorra likvidálhatjuk a ránk támadó nemeziseinket.

Március 24-én ráadásul azok, akik szeretnék próbára tenni magukat a Fortnite Battle Royale módjában, eredményes köreikért akár ingyen bezsebelhetik az új Midas bundle-t, de azoknak sem kell szomorkodniuk, akik nem kerülnek be a legjobbak közé, hiszen már 8 ponttal megkaphatjuk a The Rise of Midas töltőképernyőt. Az ehhez hasonló Skin Cup-ok most úgy tűnik visszatérnek a játékba, amelyek esélyt adnak a "gamerek" számára, hogy valós pénz elköltése nélkül, eredményeikért teljes ruházati szetteket nyerjenek.Mint az már fentebb említésre került nem csak testreszabhatósági újdonságokat tartalmaz ezen frissítés, hanem ezen felül játékmenetre vonatkozó tárgyakat is kaptunk, többek között. Utóbbi egyébként, egy már meglévő "item" visszahozása ezen alkotásba. Fortnite egy hatalmas univerzummá alakult át az évek során, amiben kortól és nemtől függetlenül mindenki megtalálja a maga számításait. Ha érdekel Titeket az előbb taglalt update, akkor részletesebben ezen a linken olvashattok róla. Kaptunk egy videós kedvcsinálót is, amit lentebb olvashattok.

