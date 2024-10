Megérkezett a The Cursed expedíció frissítés a No Man's Sky-hoz

A Hello Games egy újabb frissítést adott ki a No Man's Sky-hoz, amit régóta vártak már a rajongók, hiszen a The Cursed címre keresztelt expedíció frissítés egy régóta várt új kalanddal gazdagítja a játék világát.

A szám szerinti tizenhatodik expedícióként érkező The Cursed részeként, a cél pedig nem más, minthogy megpróbálják megőrizni józan eszüket és megtartani valóságérzetüket.A kísérteties hangokra azonban nem árt majd odafigyelni, hiszen ezek biztosítanak útmutatást, információkat és egyebeket a kaland feltárásához, és csak rajtunk múlik majd, hogy eldöntsük kihez tartoznak, megbízunk-e bennük, hiszen a rossz döntéseknek beláthatatlan következményeik lehetnek.