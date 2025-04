Megérkezett a Nightmare mód a Lollipop Chainsaw RePOP-hoz

Nagyon ügyesen építgeti a Dragami Games a Lollipop Chainsaw RePOP pályáját, így az újrakiadás körül sokkal nagyobb a hype, mint annak idején az első megjelenéskor, ami részben a folyamatos frissítéseknek is köszönhető.

Példának okáért most egy újabb játékmód miatt térhetnek vissza a játékosok az őrült zombikalandhoz, hiszen befutott végre minden platformra, így PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re isRészeként ugyanis Juliet egy reggel legendás zombivadászként ébred fel és a San Romero Középiskola falai között minden korábbinál félelmetesebb zombik várnak rá, akik ráadásul kivétel nélkül saját nevet is kaptak, sőt hősnőnk rengeteg extra tárgyat is bevethet az élőhalottak likvidálása érdekében.