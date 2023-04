Nagyobbacska frissítést kapott a God of War: Ragnarök , aminek jóvoltából több újdonsággal is kibővült a játék, de a legnagyobb dolog minden kétséget kizáróan a New Game Plus megjelenése lett, ami sok-sok újdonságot hozott.

A Sony Santa Monica Studio részéről ugyanis ezzel egyetemben, hanem újabb páncélok, megnövelt szintlépcső, sőt újabb varázslatok és egyebek is csatlakoztak az északi mókához, de egy sor apróbb frissítéssel is gazdagodott a játék.Példának okáért jöttek új fejlődési utak, kibővült a Niflheim aréna, de egy sor másik olyan beállítás is elérhető lett, amelyek jóvoltából érdemes lesz ismét elindítani és végigjátszani a God of War: Ragnarök kampányát.