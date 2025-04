Megérkezett a Lords of the Fallen 2.0

A CI Games bejelentette, hogy a Hexworks fejlesztői elkészültek a Lords of the Fallen frissített változatával, amely rengeteg olyan extra tartalommal kecsegtet a rajongók számára, ami hiányzott az eredetiből.

A Lords of the Fallen 2.0 mindenkinek ingyen letölthető, és, ingyenes Friend's Pass-t biztosít, sőt a harcot és a mozgást egyaránt megújította, például simábbak lettek az animációk, jobbak a fegyverreakciók, sőt egy dedikált ugrásgomb is érkezett.Ezen felül modernizálták a kezelőfelületet, továbbfejlesztették a betanítást, de még a karakterkészítőt is felújították, ha tehát az első verzió nem nyerte el a tetszésünket, frissítsünk egy nagyot, mert megéri.

Nézd nagyban ezt a videót!