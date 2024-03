Megérkezett a Lego 2K Drive negyedik szezonja

Lego 2K Drive várva várt tartalmi kiegészítője, amelyben végre egy teljesen új területet is kapunk, a mai nap folyamán jelent meg, így újra beizzíthatjuk a kedvenc járgányaink motorját, hogy nekivágjunk a versenyeknek.

A negyedik szezon rengeteg friss kiegészítőt ígér, de ahogyan az már picivel előbb is említésre került, a legfontosabb újdonság maga az eddig soha nem látott helyszín jelenléte lesz. A fejlesztők bár nem osztottak meg minden információt erről a szigetről, azonban azt biztosan tudjuk, hogy amajd a számunkra.A már jól megszokott módon természetesen egy battlepass is tiszteletét teszi ebben az évadban is, amely 100 kiegészítőt tartalmaz. Ezen felül kapunk majd kihívásokat is, amelyek teljesítéséért szintén jutalom üti a markunkat. Ha szeretnél többet megtudni erről a frissítésről, akkor ne tétovázz, hiszen ezen a linken minden megtalálsz. A rím itt sajnos véget érni látszik, ma mindenki reméljük ezzel a játékkal játszik. Videós kedvcsináló sajnos nem érkezett, ha megtörténik, mindenképpen jelzünk neked.