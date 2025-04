Megérkezett a Goat Simulator 3: Gifts from the Rifts DLC és máris készül a következő

A bővítmény jóvoltából a rajongók, de lesz két új esemény, sőt Plushie Pilgor képében még egy vadonatúj alternatív kecske is érkezett.Ha mindez nem lenne elég, a készítők kiadtak egy rövidke teasert egy újabb DLC csomagról, amely a Goat Simulator 3 második bővítményének ígérkezik, bár egyelőre a videó alapján nem sokat tudhattunk meg róla.

A Coffe Stain North bejelentette, hogy az őrült kecskekalandok rajongóinak nagy örömére már elérhető a Goat Simulator 3 soron következő DLC csomagja, amely Gifts from the Rifts címmel PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is befutott.