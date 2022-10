Megérkezett a Call of Duty: Modern Warfare 2 utolsó kedvcsinálója

Köztudott egy ideje, hogy idén sem maradunk új Call of Duty-játék nélkül, azonban minden eddiginél csendesebben jutott el most ez a projekt a célig, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy máris befutott hozzá a launch trailer.

A Call of Duty: Modern Warfare 2 utolsó kedvcsinálója kiválóan összefoglalja számunkra, hogy miről is szól majd az alkotáskampánya, hiszen azon túl, hogy az előző Modern Warfare szálát követi, akad benne pár meglepetés, miközben a filmszerű pillanatokból sem lesz hiány.A Call of Duty: Modern Warfare 2PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, kizárólag egyjátékos és hagyományos többjátékos móddal, a battle royale élményt a később érkező Warzone 2 hozza magával.

