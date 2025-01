Megdőlt a Super Mario speenrun rekordja

A Super Mario mindig is az egyik legnépszerűbb játék volt a speedrunhoz, valószínűleg azért, mert nagyon elterjedt és a 2D platformjátékok első igazi klasszikusa, egy csomó ügyes trükköt tartalmaz, amit a veterán játékosok imádnak.

A Niftski nevű speedrunner most új világrekordot ért el a. Emberünk végigjátszása derék munka volt, a játék utolsó szintjén, a 8-4-es pályán pedig acél idegei voltak.Niftski a játék alatt pulzusmérővel volt felszerelve és a futás végén 188 BPM-nél érte el a csúcsot, később elmondta, a tempó miatt az idegek bármikor az egekbe szökhetnek, de jól van, nincs semmi baja. Beszélt arról is, az utolsó szinten lehetett volna gyorsabb is, bár elégedett az elért idővel, 0,3 másodpercre van az abszolút tökéletességtől.A Super Mario Bros.-ban a speedrunner tartja a rekordot a következő kategóriában: Any%, Glitchless, Warpless All-Stars, Warpless, Any% All-Stars, Minus World Ending, illetve a Super Mario Bros.: The Lost Levels csúcsa is az övé.

