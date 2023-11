Bár a maga nemében egy igazi kuriózum volt, és biztosan rengeteg játékos érdekelne már most egy folytatást, a Krafton azonban egyelőre nem akar kapkodni a Subnautica folytatásával, ami biztosan készül egy ideje a háttérben.

A dél-koreai vállalat ugyanis kiadta aktuális pénzügyi jelentését, amiből kiderült, hogy a Krafton, amiről jelenleg csak úgy beszéltek nyilatkozatukban, mint Next Subnautica.Ezen felül sajnos csak arról beszélt a csapat, hogy a játék PC-re és konzolokra is megjelenik majd, és biztosan megelőzi a premiert néhány mobiljáték, valamint a realizmusra épülő The Sims-klón, a 2024-ben érkező inZoi.