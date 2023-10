Még nagyobb helyet foglal a Cities: Skylines II, mint gondoltuk

Cities: Skylines II letöltési mérete nagyobb, mint amit a Paradox korábban közölt, az új városépítő és az első Cities: Skylines folytatása több mint 50 GB-ot fog elfoglalni a merevlemezen, derül ki a frissített rendszerkövetelményekből.

Bár a Game Pass előfizetők letölthetik a városépítő bevezető részét, a Paradox azt is közölte, hogy a teljes játék előtöltése nem lesz lehetséges. Most a Cities: Skylines II frissített rendszerkövetelményei alapján úgy tűnik, hogy a letöltési mérete nagyobb lesz, mint amit a Paradox korábban mondott, ahogy közeledünk a megjelenési dátumhoz.Korábban arról volt szó, hogy "körülbelül 50 GB-os lesz a megjelenéskor" és a kiadó azt is közölte, hogy nem tudnak majd előtöltést kínálni, bár egy kis részét le lehet tölteni, ha a Game Passon keresztül játsszuk. A játék Steam-követelményeinél most az olvasható, hogy a letöltésAz első Cities: Skylines mindössze 4 GB-os volt, az új Steam követelmények alapján a folytatás 15-ször nagyobb, mint elődje, ez a méret csak több lehet, ha letöltünk néhány modot hozzá.

