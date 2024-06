Még mindig fejlesztés alatt áll a Konaminál az Edens Zero konzoljáték

A japán Shonen Sunday legújabb számából kiderült, hogy továbbra sem engedte el az Edens Zero konzoljáték kezét a Konami, holott sokan úgy gondolták, hogy az alkotásnak ennyi volt, lévén lassan negyedik éve semmit se tudni róla.

Az Edens Zero ugyanis egykoron a 2020-as Tokyo Game Show eseményen mutatkozott be, mint egy harmadik személyű akció-szerepjáték, amiről a magazin jóvoltából megtudhattuk még, hogy egy 3D-s akció-RPG készül, amelybenA játékban mindemellett lehetőségünk nyílik majd a legkülönfélébb bolygókon kalandozni, felfedezni a nyitott világú Blue Gardent, és bár platformokat még nem sikerült bejelenteni, a lap egyik fotóján RT és RB gombok bukkantak fel az X és az Y mellett, de majd a Konami tisztázza ezt is - talán rövidesen.