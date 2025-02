Még mindig fejlesztés alatt áll a Dragon Quest 12

A Dragon Quest 12: The Flames of Fate egy valódi játék, csak éppen 2021-ben jelentették be, ez a 2017-es Dragon Quest 11 folytatása és egy 54 másodperces teasert leszámítva nem tudunk róla semmit.

Ugyanakkor a sorozat alkotója, Yuji Horii szerint ne aggódjunk, a játék még mindig létezik. Egy friss interjúban elárulta, még mindig sok mindenről nem beszélhet, de egyelőre annyit mondhat, hogyTovábbi részleteket későbbre ígért, de ez némi megnyugvást hozhat azoknak, akik azon tűnődnek, hogy hol van a játék. A bejelentése tehát 4 éve volt, akkor a Square Enix vezérigazgatója, Yosuke Matsuda jelezte, hogy a játék "figyelembe veszi a Dragon Quest sorozat következő 10-20 évét" és próbálják felrázni a franchise formuláját.Emlékeztetőül itt a 2021-es teaser: