Még márciusban befut a Day of the Flame's Return frissítés a Genshin Impact-hoz

A miHoYo fejlesztői bejelentették, hogy már nagyon közel vagyunk a Genshin Impact soron következő frissítésének érkezéséhez, lévén még ebben a hónapban beroboghat közénk a legújabb tartalmi bővítmény.

Az 5.5-ös számú nagy frissítés akkora lesz, hogy el is nevezték, ő lesz majd a Day of the Flame's Return,és a csapat tervei szerint március 26-án számolhatunk vele, részeként pedig Varesa és Iansan is csatlakoznak a nagy küzdelmekhez, miközben Natlan délnyugati nyúlványai felé kalandozva a játékosok találkoznak majd egy vadonatúj törzzsel, a Collective of Plenty-vel.A rengeteg friss tartalom mellett az új frissítés optimalizálásokat és hibajavításokat is tartalmaz majd, szóval érdemes lesz várni rá, ha berobog majd az említett időpontban PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és mobilokra is.

