Még májusban megjelenik a Men of War II

Alaposan megdobbanhat most a második világháborús stratégiák szerelmeseinek a szíve, hiszen a Fulqrum Publishing bejelentette, hogy már egyáltalán nem kell sokat várnunk a Men of War II megjelenésére.

A Best Way által fejlesztett, első részével óriási népszerűségre szert tett RTS évek óta várt második epizódjáról ugyanis megtudtuk, hogy, természetesen kizárólag PC-n, és várakozásaink hosszát jól tükrözi, hogy az időpont a Men of War: Assasult Squad 2 10 éves évfordulójára esik. Men of War II kezdetben kizárólag a Steam kínálatában lesz elérhető - nagyjából 18 ezer forintnak megfelelő árcédulával - amerikai, szovjet és német kampányokkal, két komplett történelmi hadjárat feldolgozásával és sok-sok nagyszerű tartalommal.

