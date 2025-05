Még májusban befut konzolokra is a Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

A Super Evil Megacorp bejelentette, hogy május 20-án újabb platformokat hódít majd meg a Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate , lévén érkeznek az Xbox-os és PlayStationös változatok - méghozzá szép sorjában.

A tervek szerint a játék előbb PS4-re és PS5-re érkezhet majd meg május 20-án, aztán június 24-én ezeket követik az Xbox One-os és Xbox Series X/S-es átiratok, sőt még egy nagyszerű hír, hogy nemcsak digitális, hanemEbben a csomagban az alapjáték mellett ott lesz a Casey Jones & the Junkyard Jam DLC, hozzáférést kapunk majd egy még be nem jelentett bővítményhez, de lesz a dobozkában 10 darab exkluzív gyűjthető kártya is, a főbb karakterekkel a középpontban.

