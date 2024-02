A Bandai Namco bejelentette, hogy miután a várakozásoknak megfelelően az Arc System Works elkészült a portolási feladatokkal, február 29-én, tehát a mai napon megjelenhet PS5-re és Xbox Series X/S-re is a Dragon Ball FighterZ

Mint ismert, a játék korábban csak PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re volt elérhető, az újgenerációs változatok pedig, sőt jelenleg nincs is olyan hír, hogy a jövőben a kiadó dobozba zárva is elérhetővé teszi az alkotást.Akárhogyan is legyen, jó hír még, hogy aki korábban megvette PS4-re vagy Xbox One-ra a Dragon Ball FighterZ -t, az most ingyenesen frissítheti példányát a PS5-ös vagy az Xbox Series X/S-es változatra.