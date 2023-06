Nagyszerű hírekkel szolgált a hétvégén az SNK csapata a The King of Fighters XIII: Global Match című verekedős játékra várakozóknak, hiszen megtudtuk, hogy várhatóan még a mai napon elindítják az alkotás PS4-es béta tesztjét.

A június 11-ig tartó esemény az első nyilvános bétának minősül, ami többféle játékmódot is tartalmaz, így lehetőségünk nyílik majd élvezni a Practice módot, a Network módot, a karakterek testreszabhatóságának lehetőségét, sőt elérhetjük a játék beállításait is.Túlzásba tehát nem estek a The King of Fighters XIII: Global Match nyílt bétájának tartalmai kapcsán, ellenben ha a teszt már itt a nyakunkon, akkor, noha pontos dátumot még nem közöltek erről a készítők.